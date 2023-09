Richiesta della concessione di ristoro del carburante agricolo per l’anno 2023, al via le domande

Si comunica che l’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise, tenendo conto dell’esistenza oggettiva del carattere di eccezionalità della siccità che, ormai da anni, interessa il territorio regionale e delle varie istanze pervenute dall’associazione di categoria Coldiretti e del mondo rurale, che comporta un aggravio dei consumi di carburante alle aziende agricole per le normali lavorazioni del suolo, con Determinazione Dirigenziale n.4380 del 06-09-2023, sono state previste le disposizioni e la relativa modulistica per la richiesta della concessione di ristoro del carburante agricolo per l’anno 2023.

Le istanze sono di competenza degli uffici UMA regionali. Le domande di concessione del ristoro possono essere presentate dal giorno 7 settembre entro e non oltre il 31 ottobre 2023 esclusivamente in via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica uma.cb@cert.regione.molise.it e/o uma.is@cert.regione.molise.it