Ricettazione, nei guai concessionaria auto e agenzia di pratiche “infedeli”

La macchina risultava far parte di uno stock frutto di appropriazione indebita perpetrata in Repubblica Ceca. Nell’ambito di un’operazione internazionale di Polizia volta al contrasto del riciclaggio di veicoli, è stata conferita delega alla Sezione Polizia Stradale di Campobasso di procedere al sequestro di un’autovettura intestata ad un uomo residente in provincia di Campobasso, veicolo che risultava parte di uno stock di auto frutto di appropriazione indebita perpetrata nella Repubblica Ceca. La Squadra di Polizia Giudiziaria, nel procedere alla citata delega, ha accertato che il campobassano risultava a sua insaputa intestatario di tale autovettura, mentre in realtà aveva acquistato un altro veicolo della stessa marca di quello dell’intestazione fittizia. Dalle indagini svolte si è appurato, infatti, che presso la concessionaria, con sede ad Isernia, dove era stato effettuato l’acquisto menzionato, alla persona in questione, oltre alla macchina acquistata, era stata intestata anche altra autovettura dello stesso tipo tramite un’Agenzia di pratiche auto, anche questa con sede nella provincia di Isernia. Tale Agenzia, utilizzando i documenti dell’ignaro acquirente, aveva rilasciato documento di circolazione del veicolo all’effettivo possessore, residente invece in provincia di Caserta, il quale aveva stipulato polizza assicurativa per l’auto non disponendo ancora del titolo di proprietà. Per quanto esposto i poliziotti della Squadra di PG della Polizia Stradale di Campobasso hanno provveduto a sequestrare l’autovettura incriminata a Mondragone (CE) e a denunciare per il reato di ricettazione all’Autorità Giudiziaria sia il titolare della concessionaria che il titolare dell’Agenzia pratiche auto, entrambi con precedenti penali a proprio carico. Inoltre, hanno provveduto a contestare ai due uomini diverse sanzioni amministrative pecuniarie. E’ stata anche inoltrata alla Provincia di Isernia una segnalazione per eventuale revoca della citata attività di Agenzia Pratiche Auto.