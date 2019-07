Ricettazione, denunciato un 19enne. Ritrovato uno scooter rubato

REDAZIONE TERMOLI

Un ragazzo di 19 anni denunciato per ricettazione, uno scooter ritrovato dopo essere stato rubato e 11 fogli di via obbligatori in particolare nel basso Molise emessi dalla Questura di Campobasso. E’ questo il bilancio delle attività di prevenzione e repressione dei reati che sono state portate avanti dalla Polizia e dagli agenti del Commissariato di Termoli per quello che riguarda il basso Molise. In particolare proprio a Termoli gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un 19enne che si era reso responsabile del reato di ricettazione. Gli agenti hanno ritrovato una mountain bike che era stata rubata giorni fa e il cui furto era stato denunciato. Grazie all’intervento della Volante del Commissariato la bicicletta è stata ritrovata in possesso del giovane che ha riferito di averla comprata da un proprio conoscente per 50 euro. La bici è stata poi restituita al legittimo proprietario. Così come è stato restituito al legittimo proprietario anche lo scooter “Malaguti” di colore nero che era stato rubato poco prima. Il mezzo è stato subito rintracciato così come è stato immediatamente avvertito il proprietario al quale veniva restituito il mezzo, dimostrando attraverso la documentazione fornita la proprietà dello stesso. In basso Molise la Questura ha disposto anche l’emissione di 11 fogli di via obbligatoria. La misura di prevenzione è stata applicata sia nei confronti di cittadini italiani residenti fuori Regione (pugliesi e napoletani) che di stranieri, tutti gravati da numerosi precedenti penali, in particolare per reati predatori.