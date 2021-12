Ricercatrice molisana al CNR, Lina Fusaro e le sue piante della salute

di Agnese Genova

FOSSALTO. Vetrina nazionale per la fossaltese Lina Fusaro, ricercatrice presso l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) recentemente ospite della trasmissione di Rai Tre “Elisir”. Lo storico programma di informazione dedicato alla salute e al benessere si è interessato di spazi verdi in città quali oasi di salute. Proprio per affrontare l’interessante argomento è stata invitata la giovane ricercatrice Fusaro, che ha interagito con disinvoltura sotto i riflettori rispondendo alle domande dei conduttori Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Fusaro ha ribadito l’importanza della biodiversità in ambienti complessi come le città, sottolineando come il verde possa risultare elemento di benessere se gestito in maniera ecosistemica, con approccio olistico.

Benché i dati non siano proprio confortanti, (pensiamo che uno studio Istat del 2015 fotografa la situazione poco incoraggiante con un solo capoluogo di provincia su dieci dotato di un piano verde) si va verso un deciso cambiamento di rotta, all’insegna di una nuova coscienza ed una rivalutata attenzione verso spazi urbani sempre più green. Le piante in ambienti urbanizzati non solo sono in grado di rimuovere gli inquinanti, ma è consolidato anche l’effetto benefico sulla salute in quanto questi preziosi alleati clorofilliani attutiscono gli stress quotidiani e favoriscono il recupero psico-fisico.

Le linee guida, ha spiegato la dottoressa Fusaro nel corso dell’intervista televisiva, indicano in tre alberi il numero a cui dovremmo poter avere accesso visivo dalla finestra di casa, oppure 30 metri quadrati di verde dovrebbero essere disponibili nel nostro quartiere o in alternativa 300 metri sarebbe la distanza massima della nostra abitazione da un’area naturale. Necessario dunque costruire in città infrastrutture verdi, rivalutando questi presidi di naturalità anche come aule didattiche all’aperto. Appassionato il suo intervento, frutto di anni di studi e ricerche. Lina trascorre l’infanzia a Fossalto, in contrada Cellarelle, prima di trasferirsi con la famiglia a Termoli dove frequenta il liceo Classico.

Come molti molisani va via da casa per iniziare l’università. Destinazione Roma. Si laurea in Scienze Naturali alla Sapienza e poi intraprende il percorso accademico post laurea seguendo il Dottorato in Scienze Ecologiche. Il lavoro in campo, nei boschi, e lo studio che la porta a conoscere sempre più da vicino l’ambiente ed i preziosi meccanismi di funzionamento degli ecosistemi naturali assorbono tutte le sue energie, tanto da convincersi che quella è la strada lavorativa che intende intraprendere. Iniziano così i numerosi anni da assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza, anni di studio intenso che la portano sempre più ad approfondire gli effetti dannosi che stress dovuti alle attività antropiche e ai Cambiamenti Climatici in atto hanno sulla vegetazione. Aspetti di fondamentale importanza per riuscire a conservare il nostro capitale naturale. “Il mondo accademico dal punto di vista lavorativo è sempre più ostico.

Dopo anni di precariato, destino comune a molti che intraprendono questa strada, inizio a fare concorsi fuori dall’Università e a Luglio del 2020 prendo servizio come Ricercatrice presso l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Questa bellissima notizia addolcisce le difficoltà della pandemia, trascorsa da sola a Roma lontano da casa e dagli affetti. Al CNR le linee di ricerca che porto avanti sono in continuità con il periodo precedente in cui mi sono concentrata su come le foreste urbane e peri-urbane migliorino la qualità della nostra vita grazie ai numerosi benefici che dal loro funzionamento otteniamo. Nonostante il passaggio al CNR ho chiesto di poter continuare a tenere l’insegnamento di Ecologia all’interno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria perché se davvero vogliamo una transizione ecologica e una società più sostenibile, è proprio dalla scuola che bisogna ripartire.

Dalla scuola e dalla cittadinanza attiva- spiega Lina- Per questo sono una parte del progetto di Casetta Rossa, spazio solidale nel quartiere di Garbatella a Roma, occupandomi di forestazione urbana e sostenibilità da diversi punti di vista”. Profondo e radicato il legame con Fossalto, dove rientra appena può. “Il mio lavoro, nonostante mi abbia portato lontano dal Molise, deriva dal mio rapporto intenso con quella terra, in cui la natura è ancora molto presente e ben conservata anche grazie a pratiche agricole che soprattutto nella zona in cui sono cresciuta, Fossalto, sono di piccola scala e sostenibili, dove è il rispetto dei ritmi naturali a far crescere frutti sani e buoni. Anche se vivo a Roma da metà della mia vita, quando penso ad un posto in cui mi sento a casa, penso a Fossalto, un luogo che parla di nonno Pasqualino, mamma Piera e papà Mariano che con il loro instancabile lavoro mi danno ancora la possibilità di assaporare prodotti e tradizioni di questa terra e di questa cultura contadina da cui provengo e di cui spero di conservare la ricchezza”. Il suo intervento televisivo, in diretta nazionale, ha rappresentato un’occasione significativa per ricordare la funzione fondamentale ed irrinunciabile che il verde può e deve avere soprattutto in spazi cementati ed affollati. All’alba di un nuovo domani, l’attenzione troppo a lungo negata alla natura e all’ambiente torna prepotentemente alla ribalta. La crisi climatica ed ambientale in atto reclama con urgenza rispetto, salvaguardia e pratiche sostenibili. La possibilità di creare un futuro diverso dipende da ognuno di noi.