Ricerca sul cancro, iniziativa dell’Airc a Venafro e su Rai Uno

Iniziativa dei giovani volontari dell’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) che oggi sabato 11 novembre e domani domenica 12 sono su piazza D’Acquisto a Venafro, di fronte all’ufficio postale, per raccogliere le libere offerte della gente porgendo un sacchetto dell’Associazione con gustosi cioccolatini all’interno. “Venafro risponde ogni volta bene alle iniziative umanitarie -affermano i tre giovani ambosessi al banchetto dell’AIRC- a conferma della sensibilità di tanti verso le tematiche della ricerca, assolutamente necessaria per la migliore salute di tutti”. Domani un volontario AIRC di Venafro sarà su Rai 1 per parlare delle utilissime attività dell’ associazione. Una vetrina importante quella della trasmissione radiotelevisiva ed invitiamo tutti a seguirla.