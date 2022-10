Ricerca scientifica di base, nuovi elementi elettronici e computer del futuro

di Mauro Forti

La ricerca scientifica di base è il motore del progresso

La ‘ricerca pura’ o ‘ricerca di base’ è finalizzata a indagare le leggi fondamentali e i misteri della natura, degli esseri viventi e della mente, il senso della vita e delle scelte, le relazioni tra le persone, i valori della convivenza sociale e civile. Come tale la ricerca di base è completamente teorica, si concentra sui principi generali e non ha spesso obiettivi o applicazioni nell’immediato. Pur non avendo applicazioni immediate, è opinione universale che la ricerca di base sia lo strumento principe che consente a un Paese di essere competitivo nel ‘mercato’ globale della conoscenza, di restare al passo con gli altri paesi più avanzati e di garantire come fine ultimo il benessere delle persone. Purtroppo, finanziare la ricerca di base è oneroso. Ciò, combinato con la mancanza di applicazioni nell’immediato, fa sì che le nostre forze politiche tendano a considerare la ricerca un optional, una voce di spesa che grava sui conti pubblici e non una necessità basilare della società moderna su cui puntare e investire per un futuro migliore. Come risultato, il tema della ricerca scientifica è stato finora alquanto trascurato da tutti i precedenti governi e continua a essere ignorato anche nell’attuale campagna elettorale. Purtroppo nel nostro Paese il livello di investimenti in ricerca e sviluppo è di poco superiore all’1 % del Pil, la metà della media dell’Unione Europea (Ue), con i paesi più competitivi allineati all’obiettivo del 3 % da raggiungere in Ue entro i primi anni di questo decennio. Gli stanziamenti del Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca agli enti pubblici di ricerca sono scesi dai 1.860 milioni di Euro del 2002 ai 1.480 milioni del 2015. Negli ultimi 10 anni gli investimenti pubblici in ‘Ricerca e Sviluppo’ in Italia sono diminuiti di oltre il 20 % e non meglio sono andate le cose per gli investimenti privati. Nel 2016 l’Italia ha investito in ricerca pubblica e privata solo 21,6 miliardi di Euro, contro i 33 miliardi investiti dal Regno Unito, i 50 miliardi della Francia e i 92 della Germania. Dati più dettagliati e recenti sono disponibili ad esempio al link [1]. La competitiva di un territorio è intimamente e imprescindibilmente legata agli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica. Gli altri Paesi europei ne stanno già raccogliendo i frutti mentre l’Italia, continuando così, è destinata a restare inevitabilmente indietro. Come rilevato nella relazione annuale della Commissione europea del 2019, la crescita annua della produttività in Italia è stata dello 0.5 %, contro una media della Ue di quasi 3 volte superiore. Gli investimenti in innovazione migliorerebbero la produttività e le prospettive di crescita nel medio e lungo termine. Aumenterebbero specialmente la produttività nell’Italia meridionale e consentirebbero di attenuare le debolezze delle imprese più piccole. Fra i fenomeni più indesiderabili è il fatto che intere generazioni di ricercatori di gran talento, per la mancanza di prospettive a breve e lungo termine, sono frequentemente costretti a emigrare all’estero, alimentando sempre di più il fenomeno del ‘Brain Drain’ (‘fuga di cervelli’).

Il nuovo elemento elettronico ‘resistenza con memoria’ o ‘memristor’

Mi fa piacere raccontare sinteticamente una storia che dimostra ancor di più, se ce ne fosse bisogno, l’importanza della ricerca di base. La storia riguarda l’invenzione di un dispositivo elettronico chiamato resistenza con memoria o ‘memory resistor’ (abbreviato in ‘memristor’). Nei corsi di fisica elementare viene detto che esistono tre elementi circuitali: a) il resistore, che obbedisce alla legge di Ohm v = Ri, scoperta da Georg Ohm nel 1827, dove v è la tensione, i è la corrente e R è la resistenza; b) il condensatore, che soddisfa alla legge q = Cv, scoperta da Ewald Von Kleist nel 1745, dove q è la carica e C è la capacità; c) l’induttore, che soddisfa alla legge = Li, scoperta da Michael Faraday nel 1831, dove L è l’auto-induttanza e è il flusso del campo di induzione magnetica. Per oltre un secolo, questi sono stati i tre elementi elettrici fondamentali sulla base dei quali sono stati implementati i circuiti elettrici. Le cose sono cambiate drasticamente quando nel 1971 il Professor Leon Chua dell’Università di Berkeley ha pubblicato un articolo dove in modo visionario ha predetto l’esistenza di un quarto elemento circuitale fondamentale che fino ad allora era stato per così dire dimenticato. L’articolo si intitola infatti: ‘Memristor-The missing Circuit Element’ [2]. Il memristor è stato predetto sulla base di un ragionamento di simmetria sulle grandezze elettriche basilari e cioè, tensione, corrente, flusso e carica. Dallo schema in Figura 1 si nota che è naturale immaginare l’esistenza di un quarto elemento, costituito appunto dal memristor, che completa il diagramma stabilendo una relazione fra carica q e flusso . In un certo senso, questo ragionamento, riportato qui in forma elementare, ha analogie con quello fatto da Mendeleev nel 1869 per individuare nuovi elementi chimici sulla base delle lacune presenti nella sua celebre tavola periodica degli elementi. Il memristor soddisfa a una legge di Ohm generalizzata v=R(q)i dove, a differenza del resistore, la resistenza R(q) non è costante ma dipende dalla carica q e quindi dalla corrente che è passata nell’elemento. Il memristor è cioè un resistore che ha la capacità di tenere in memoria la storia precedente del circuito. Il problema è che negli anni 70 non era noto nessun dispositivo reale che si comporta da memristor. Il memristor è perciò rimasto per lungo tempo un oggetto di interesse prevalentemente accademico, finendo inevitabilmente in un quasi totale oblio. Ma i risultati della ricerca di base hanno delle potenzialità inaspettate e sorprendenti. Infatti, nel 2008, circa 35 anni dopo l’articolo di Chua, un team di ricercatori della Hewlett-Packard, diretti dal Professor Stanley Williams, ha pubblicato un articolo sulla rivista Nature dove si mostra che è possibile implementare il memristor con dei dispositivi in nanotecnologia, cioè su scala di un milionesimo di millimetro [3]. La previsione profetica di Chua si è quindi avverata a 35 anni di distanza! In Figura 2 è rappresentata come esempio una schiera di 17 memristor in nanotecnologia. Le dimensioni complessive sono di poche decine di nanometri. Maggiori dettagli sulla storia del memristor e della sua scoperta possono essere trovati nel libro recente [4].

Il ‘memristor’ e i computer futuristici

La scoperta del memristor come dispositivo implementabile in nanotecnologia ha dato origine a una enorme attività di ricerca sulle sue funzionalità e potenziali applicazioni tecnologiche. Solo per dare una idea dell’impatto, il numero di pubblicazioni su riviste scientifiche sul memristor è stato superiore a 1500 nel solo 2021 (fonte Scopus). Corrispondentemente sono cresciuti in modo esponenziale gli investimenti sia pubblici che privati in ambito internazionale su questa attività di ricerca. L’applicazione più immediata dei memristor è nella realizzazione di memorie per computer ad altissima velocità e densità che possano sostituire con notevoli vantaggi le attuali ‘memorie ad accesso casuale’ (‘random access memory’ o RAM). Altri campi applicativi sono nel vasto e strategico ambito delle reti neurali e dell’intelligenza artificiale. Il memristor, per sua natura, ha un comportamento analogo a quello di una sinapsi del cervello, che si adatta, cambiando resistenza, sulla base della storia precedente dei contatti fra neuroni. Più in particolare, è stato mostrato da Chua che il memristor ha un ruolo chiave nel modello più celebre di un neurone biologico, quello di Hodgin e Huxley, che valse ai due proponenti il premio Nobel per la Fisiologia nel 1963 (Figura 3). In sintesi, assoni, sinapsi e neuroni possono essere ben modellati impiegando appunto i memristor come componenti base. Consiglio a tal riguardo un approfondimento con la lettura dell’articolo intitolato ‘Brains are made of memristors’ [5]. Volevo infine soffermarmi sul ruolo rilevante che il memristor avrà in relazione ai computer e sistemi di calcolo di nuova generazione. I computer odierni hanno una architettura di tipo Von Neumann ed elaborano le informazioni in modo sequenziale tramite algoritmi. Fondamentalmente, c’è un processore (‘Central Processing Unit’ o ‘CPU’) che elabora comunicando incessantemente con una memoria (‘RAM’) posta fisicamente in un altro posto del computer. Questa distanza fra ‘CPU’ e ‘RAM’ crea limitazioni notevolissime e rallentamenti nella capacità di calcolo oltre che una spesa energetica significativa. Ciò è particolarmente problematico in vista delle applicazioni odierne all’elaborazione delle grandi quantità di dati (‘Big Data’) nell’Internet delle Cose (‘Internet of Things’) e sistemi di calcolo su nuvola (‘Cloud Computing’). Il memristor, e i dispositivi emergenti in nanotecnologia, permettono di superare queste limitazioni tramite il principio base del calcolo all’interno della memoria (‘In memory computing’). In modo analogo a quanto accade in cervello biologico, un memristor elabora ma può anche immagazzinare nello stesso luogo il risultato dell’elaborazione, con vantaggi decisivi in termini di velocità e ottimizzazione della potenza impiegata. Ciò apre alla possibilità di implementare computer futuristici che sfruttano un approccio parallelo e simile a quello dei cervelli biologici per l’elaborazione dell’informazione, superando le limitazioni correnti imposte dalle architetture di tipo Von Neumann (Figure 4 e 5) [6].

Fig. 1. Schema delle grandezze elettriche fondamentali e i quattro elementi circuitali di base: resistore, condensatore, induttore e memristor.

Fig. 2. Schiera di 17 memristor in nanotecnologia.

Fig. 3. Modello di Hodgkin-Huxley di un neurone contenente al suo interno due memristor.

Fig. 4. Computer di tipo neuromorfico