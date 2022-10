Ricerca e soccorso, funzionario molisano della Protezione civile relatore della conferenza internazionale

Nelle giornate dal 19 al 23 ottobre 2022, a Reykjavik, in Islanda, si svolgerà la conferenza internazionale “Rescue 2022” sul tema della ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) e della risposta in emergenza in caso di disastro naturale o originato dall’uomo.

La conferenza si terrà nel magnifico complesso di Harpa, struttura vincitrice del Premio dell’Unione Europea 2013 per l’Architettura Contemporanea – Premio Mies van der Rohe.

Tra i relatori internazionali invitati a fornire un contributo alla conferenza Rescue 2022, il dr. Antonio Cardillo, Funzionario del Servizio di Protezione Civile, Centro Funzionale Decentrato del Molise, unico relatore italiano, che porterà un lavoro scientifico sull’uso dei sistemi DSS (Decision Support System) per la creazione di scenari d’evento, realizzati su multicanale (social media, droni, reti amatoriali, ecc) con collegati flussi decisionali per una risposta adeguata, proponendo lo sviluppo di protocolli di first response in ambienti ostili ed impervi.

L’attività è inserita nelle iniziative del progetto ToBeReady (The flOod and Big firEfoREst, prediction, forecAstanDemergency management), supportato dal programma di cooperazione internazionale INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro.

Il programma dell’evento prevede nelle giornate del 19 e 20 esercitazioni e workshop pre-conferenza sui temi del SAR in mare e in ghiacciaio.

Si allegano al presente Comunicato Stampa, si allegano alcuni estratti della relazione, foto d’archivio dell’ultima edizione sono disponibili per il download al link indicato.