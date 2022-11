Ricerca contro il cancro, tornano i cioccolatini dell’Airc

Sabato e domenica volontari in piazza a Pietracatella. La manifestazione rientra nella campagna di sensibilizzazione messa a punto dall’associazione

Tornano nelle piazze i ‘cioccolatini’ della ricerca Airc. I volontari di Pietracatella saranno presenti presso le sale del Municipio oggi, sabato 12 e domani, domenica 13 novembre.

L’evento rientra negli appuntamenti dei ‘Giorni della Ricerca’ in programma dal 6 al 16 novembre, promossi dalla Fondazione AIRC: dieci giorni per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema cancro coinvolgendo le trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI, i media, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale, gli studenti delle scuole superiori, i Comitati Regionali e i volontari.

Il cancro resta un’emergenza, scienziati e medici non possono permettersi rallentamenti: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie.

Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di circa 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2022, di oltre 136 milioni di euro. Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a soli dieci anni fa. E in molti casi i pazienti sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato. (Fonte: I numeri del cancro in Italia, 2021 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).