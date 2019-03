‘Riccia, bellezza tra le pagine della storia’, presentato il cortometraggio

REDAZIONE

Si è parlato di cine-turismo, web e nuove forme di promozione del territorio molisano nel corso dell’incontro tenutosi domenica a cura di Comune e Pro Loco di Riccia in occasione della presentazione del cortometraggio “Riccia, bellezza tra le pagine della storia”. Il sindaco Pietro Testa ha ribadito l’impegno profuso negli anni dall’amministrazione per la promozione turistica, con i restauri della chiesa di S.Maria delle Grazie, delle due piazze, della Fontana di via Zaburri e prossimamente della torre del castello De Capua. L’ex prima cittadina, oggi consigliere regionale, Micaela Fanelli ha sottolineato anche la messa in campo di strumenti quali cartellonistica, mappatura dei siti, la pubblicazione di una guida turistica, operazioni mai attuate prima. “Ma oggi il turismo impone uno scatto in più. Il Molise è fatto di tante piccole perle, i meravigliosi borghi, che vanno messe insieme per costruire una collana. E’ necessario dunque fare rete, investire milioni di euro in maniera continua e sistematica perché il turismo è centrale e le nuove modalità di promozione sono vitali” ha affermato convinta la Fanelli, che si è detta fiduciosa in merito alle altissime aspettative legate al Piano del Turismo regionale. “Questo cortometraggio è una piccola tessera che va ad aggiungersi al mosaico che stiamo disegnando nella direzione della valorizzazione del territorio, un prodotto ibrido, a metà tra documentario e nuove forme di promozione cinematografica” ha spiegato il moderatore dell’incontro Antonio Santoriello, consigliere comunale delegato alla Cultura e promotore del progetto. Il presidente della Pro Loco Salvatore Moffa si è chiesto quanto possano essere valide queste nuove forme di promozione, Santoriello si è augurato che, lungi dall’essere un prodotto autoreferenziale, il filmato possa incuriosire ed invogliare potenziali turisti. Antonio Ruggieri, direttore della rivista “Il Bene Comune”, ha parlato di marketing territoriale intelligente che passa attraverso il grande schermo, citando l’esempio della Basilicata, e di Matera in particolare, che grazie a Pier Paolo Pasolini con “Il Vangelo secondo Matteo” e Mel Gibson con “The Passion” hanno fatto assurgere la regione e la città alla fama mondiale. “E pensare che i famosi sassi di quella che oggi è Capitale europea della Cultura furono chiusi negli anni ’60 perché non in linea con il concetto di modernità, dimensione quasi da cancellare che faceva vergognare” ha sottolineato. Il direttore ha poi parlato con amarezza del diffuso degrado culturale del nostro Paese, delle librerie, santuari di civiltà, che chiudono i battenti, della difficoltà di distribuire prodotti culturali. “Il Molise, terra autentica, agro-pastorale, ormai allo stremo, potrebbe essere raccontata sul grande schermo e giocarsi così quell’unica possibilità di intercettare turisti consapevoli alla ricerca del rapporto diretto con la comunità residente- Il cineturismo dunque, secondo il parere di Ruggieri, è uno strumento fondamentale- Agire localmente e pensare globalmente” la sua ricetta per trasformare la nostra terra da pietra grezza in diamante. L’esperto di Marketing e new media Luca Mastrangelo ha spiegato come linguaggio, percezione e visione del Molise possano incidere sulle aspettative turistiche, analizzando come ci raccontiamo e in che modo ci vedono gli altri. “Le nuove forme di promozione turistica sono utili se contraddicono i luoghi comuni, ribaltano stereotipi e comunicano le cose migliori. Facciamo divenire attrattiva l’arretratezza, studiamo percorsi turistici per affinità semantica”. L’attore Marco Caldoro ha parlato dell’esperienza de “Il Viaggio”, lungometraggio nato per promuovere la tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone, prodotto molto amato, pluripremiato, interamente realizzato da professionalità molisane. “Nel piccolo Molise ci sono venti attori professionisti, siamo talentuosi ma privi di coraggio. Possiamo farcela, investiamo nei new media ed i risultati non tarderanno ad arrivare” l’accorato appello di Caldoro. A seguire la proiezione del cortometraggio “Riccia, bellezza tra le pagine della storia” con la regia del giovane filmaker riccese Piero Manocchio e la partecipazione dell’attore campobassano Domenico Florio e Clarissa Di Criscio. Un viaggio accattivante tra le bellezze e le tradizioni di una terra che sorprende, raccontata attraverso il filo delle emozioni, tra musiche ed immagini che lasciano il segno. Un lavoro lungo dodici mesi che ha ottenuto una calorosa accoglienza da parte della folla intervenuta nella sala convegni del Beato Stefano. Il prossimo fine settimana il filmato sarà presentato ai riccesi emigrati a Chapelle-lez-Herlaimon, località del Belgio gemellata con Riccia. E’ in programma la partecipazione del cortometraggio a diversi concorsi. Per chi volesse prenderne visione è disponibile sul canale Youtube del Comune.