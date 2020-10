Riccia, alunna positiva: in quarantena i bimbi di una classe della secondaria di I° grado

Riccia, una minore è risultata positiva al Covid (fortunatamente è asintomatica) e dunque il sindaco ha disposto la sanificazione della classe. «Cari concittadini – scrive sui social il sindaco Testa – mi trovo a dovervi comunicare che nella giornata odierna si è verificato un nuovo caso di positività al covid-19. Si tratta di una minore che frequenta la classe prima della scuola secondaria di I grado di Riccia, la quale fortunatamente sta bene, non presenta sintomi degni di nota e già da diversi giorni non frequentava la scuola. A lei e alla sua famiglia va il nostro abbraccio e un affettuoso augurio di pronta guarigione. A causa di ciò, di concerto con la scuola e con l’Asrem, nel rispetto dei protocolli sanitari, abbiamo proceduto ad isolare la classe frequentata dalla minore ed a mettere tutti i bambini in quarantena fino a quando saranno effettuati i tamponi tra una decina di giorni. A tutti questi nostri alunni auguriamo di trascorrere il più serenamente possibile questi giorni di isolamento a casa, consapevoli delle difficoltà che incontreranno non potendo svolgere le loro consuete attività e non potendo stare con i loro compagni di scuola. Gli insegnanti invece non saranno messi in quarantena in quanto hanno sempre rispettato tutte le regole del protocollo sicurezza anticovid, indossando sempre la mascherina, mantenendo le distanze di sicurezza e igienizzando spesso le mani e gli ambienti. Esorto tutte le famiglie dei bimbi coinvolti e tutta la comunità a cercare di mantenere la calma e a non lasciarsi prendere dal panico. Purtroppo sappiamo che i luoghi dove ci sono gruppi di persone sono quelli più a rischio, ma sappiamo anche che l’ attenzione e la scrupolosità del personale scolastico e della Dirigente scolastica riguardo al rispetto dei protocolli di sicurezza sono stati e continuano ad essere impeccabili. Inoltre tutti i locali della scuola saranno sanificati; la tutela della salute dei nostri figli sta a cuore a tutti noi, ma dobbiamo essere consapevoli che il pericolo esiste, e lo dobbiamo affrontare ogni giorno. Invito di nuovo tutti voi a non seminare panico attraverso i social e i gruppi wathsapp perché non è funzionale a gestire questa emergenza. Restiamo uniti e collaboriamo per affrontarla al meglio con la forza e la determinazione che noi riccesi abbiamo sempre dimostrato».