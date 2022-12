Un’altra magnifica occasione di promozione del nostro centro storico e del nostro paese. La trasmissione “Paesi che vai” in onda su RAI UNO la Domenica mattina e condotta da Livio Leonardi ieri 1 dicembre ha fatto tappa a Riccia per lanciare la nuova puntata dedicata al Molise. Le vicende di Costanza di Chiaromonte e il Castello de Capua saranno parte integrante per raccontare storia, tradizioni e ambiente della nostra regione. La messa in onda della puntata è prevista tra Febbraio e Marzo 2023. Un ringraziamento a Noemi Reale nel ruolo di Costanza, agli attori dilettanti della nostra Scuola di teatro diretta da Romeo Cirelli e all’Associazione Crociati e Trinitari di Campobasso per la logistica e i bellissimi costumi.

Riccia a “Paesi che vai” su Rai Uno. Altra occasione di promozione (foto) Indietro 1 di 7 Avanti