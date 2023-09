Riccia, 91esima festa dell’Uva: l’arte e la creatività dei carri rivivono per le strade del paese

Presentata nei locali dello Spazio Sfuso a Campobasso la manifestazione che culminerà nella grande sfilata di domenica 10: invitata anche la maschera del “Diavolo di Tufara”

Si aprirà oggi, venerdì 8 settembre, alle 17:30 la quattro giorni di eventi per la 91esima festa dell’Uva a Riccia presentata ufficialmente nei locali dello Spazio Sfuso a Campobasso e organizzata dal Comune, rappresentato dal sindaco, Pietro Testa, e dal Comitato Festa dell’Uva (con il presidente Giovanni Santopuoli) in collaborazione con la Pro Loco di Riccia e, soprattutto, il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise. La manifestazione, unica nel suo genere che si svolge ancora in regione oltre ad essere tra le venti Feste dell’Uva più longeve d’Italia, culminerà domenica 10, a partire dalle 15:30, con la sfilata dei 16 carri allegorici ricoperti d’uva, espressione di arte e di creatività la cui preparazione richiede molti giorni di lavoro che squadre di “carristi” fanno sulle aie delle contrade dell’agro riccese che saranno preceduti da un lungo corteo formato da gruppi folk, sbandieratori, street band e la partecipazione della maschera del “Diavolo di Tufara”.

Una festa che si preannuncia, come sempre, piena di suoni, sapori e musica in cui gli spettatori saranno trascinati ed affascinati dalla situazione pregna di tradizione, accoglienza e divertimento. In serata si terrà in piazza Municipio il concerto della Banda Adriatica, una delle migliori live act dell’anno, in giro per l’Italia con il tour Odissea Mediterranea.

Oggi, intanto, alle 17:30 nella sala consiliare del Comune si terrà la presentazione del volume “Storie Pop. Racconti illustrati del Fortore molisano”. Sono previsti gli interventi di Pietro Testa, sindaco di Riccia; Giovanni Santopuoli, neo presidente del Comitato Festa; Antonio Tommasone, sindaco di Pietracatella; Adolfo Colagiovanni, direttore del Gal “Molise verso il 2000”; Antonio Santoriello, consigliere delegato alla Cultura e al Turismo del Comune di Riccia; Luana Astore, responsabile della casa editrice Telos, e dell’autrice del testo. A seguire una Degustazione guidata di vino Tintilia a cura del Movimento Turismo del Vino. Domani, sabato 9, si esibiranno il fisarmonicista Alessandro D’Alessandro e a seguire i Gipsy Project. La giornata prevede anche il trekking “I cantieri della Festa”, un’escursione curata dalla Pro Loco di Riccia e dall’Associazione “InForesta” attraverso le contrade nelle quali si realizzano i carri dell’uva in modo da potere ammirare i carristi all’opera.

SOPRA, I FIGURANTI DEL “DIAVOLO DI TUFARA” (FOTO PAGINA FACEBOOK “FESTA DELL’UVA DI RICCIA”). IN ALTO, DA SINISTRA IL PRESIDENTE DEL COMITATO FESTA, GIOVANNI SANTOPUOLI E IL SINDACO, PIETRO TESTA