Ricci presidente della Provincia di Isernia, gli auguri di Patriciello

«Congratulazioni ad Alfredo Ricci per la sua elezione alla Presidenza della Provincia di Isernia. Credo sia necessario, per l’Ente provinciale, recuperare

quel ruolo di centralità politica necessario per essere un punto di raccordo imprescindibile tra le varie istituzioni e le diverse realtà che compongono la società civile. Al neo-Presidente va il mio personale in bocca al lupo per le tante sfide che lo attendono ed il gran lavoro da svolgere». Questo il messaggio di auguri Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo Ppe, a Alfredo Ricci, sindaco di Venafro e neo Presidente della Provincia di Isernia.