Ricci, «Auguri al neo assessore regionale Michele Marone»

“A Michele Marone formulo, a titolo personale ed istituzionale, gli auguri di buon lavoro. La sua nomina è di quelle importanti, che sono certo saprà onorare con impegno e passione”. È il commento del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, alla nomina di Michele Marone ad assessore regionale al Lavoro. “La sua scelta costituisce un necessario momento di sintesi tra politica e amministrazione. L’assessore Marone, con cui condivido l’impegno politico coerente nel centro destra da molti anni, a partire da quelli passati in cui eravamo rimasti in realtà in pochi, sarà dare il suo contributo da professionista competente e politico attento. Si occuperà di materie, a partire dal Lavoro e dalla Politiche Sociali, su cui nei prossimi mesi i cittadini faranno affidamento in modo speciale a causa della crisi conseguente all’emergenza epidemiologica. A lui e alla Giunta regionale formulo dunque i migliori auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo sincero – conclude il presidente Ricci – nella speranza che quella che sta per aprirsi possa essere una stagione decisiva per la Provincia di Isernia e il Molise”.