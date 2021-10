Ricavi sul commercio ambulante, assolti dalla Corte dei Conti due dipendenti comunali

“Con sentenza n. 61/21 del 19.10.2021 la Corte dei Conti del Molise ha assolto i dirigenti del Comune di Campobasso Vincenzo De Marco (quest’ultimo già assolto anche dal Tribunale Penale dalla accusa di abuso d’ufficio) a Angelo Cefaratti dalle accuse di aver gestito irregolarmente gli introiti relativi ai pagamenti delle aree destinate al posizionamento dei commercianti ambulanti in occasione del Corpus Domini 2015 (in particolare gli extracomunitari)”.

A renderlo noto è stato l’avvocato Fabio Albino. “Con esposti del 2015 dei 5Setelle (prima Praitano Luca, poi Cretella Simone) i predetti – afferma il legale – erano stati segnalati per aver gestito in maniera irregolare (o sospetta) i pagamenti degli stalli da parte di tali venditori, mediante sopralluoghi dei vigili urbani nelle varie aree fieristiche, e percepimento di somme in contanti, con rilascio di ricevuta cartacea.

Ebbene, la Corte dei Conti non solo ha affermato che tale modalità non era assolutamente irregolare, e non solo ha ribadito che tale modus operandi era anche uno strumento di controllo sul copioso afflusso degli extracomunitari e di regolamentazione della loro caotica permanenza e presenza in Campobasso, ma addirittura ha preso atto che con tali modalità il Comune era riuscito ad ottenere un maggiore introito, non verificatosi negli anni precedenti.

La curiosità? A seguito dei detti esposti, e delle dette segnalazioni, il Comune (di cui gli esponenti sono oggi consiglieri comunali, o assessori) è anche stato CONDANNATO alle spese legali del giudizio!“.