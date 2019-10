Ricatti a luci rosse al sindaco di Agnone, archiviazione anche per Luigi Greco

Il gip di Isernia ha deciso di non intraprendere nessuna azione giudiziaria nei confronti del cittadino altomolisano

AGNONE. Riguardo alla doppia archiviazione per il caso dei ricatti a luci rosse a danno del sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, c’è un altro cittadino che ne esce pulito. Si tratta di Luigi Greco, anche lui chiamato in causa nella vicenda. Il gip di Isernia, con ordinanza dello scorso 4 giugno, cha ritenuto non intraprendere nessuna azione penale nei suoi confronti in quanto dalla denuncia e dalle prove prodotte è emersa l’infondatezza della notizia di reato. Motivo per cui ne ha disposto l’archiviazione così come avvenuto per Domenico Piccolo. «Sono stati due anni molto difficili – aveva dichiarato in merito Greco al momento della notizia dell’archiviazione – per tutti devo ringraziare il mio legale il dottor Tagliamonte che ha sempre creduto nella mia totale estraneità ai fatti contestati, ma soprattutto mia moglie Rosita e mio fratello Giosuè che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno, da oggi voglio tornare alla normalità al mio lavoro e alla mia famiglia».