Ricatti a luci rosse al sindaco di Agnone, archiviate le accuse a Piccolo

L’imprenditore che gestisce il fenomeno migratorio era stato accusato dal primo cittadino di diffamazione e introduzione abusiva nei sistemi informatici

ISERNIA. Si è conclusa con un’archiviazione nei confronti dell’imprenditore Domenico Piccolo il caso dei presunti ricatti a luci rosse a danno del sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio. Lo hanno deciso i giudici dei tribunali di Isernia e Campobasso, entrambi chiamati in causa in una vicenda di oltre un anno fa e che destò molto scalpore tra la popolazione.

La vicenda è nata a seguito della denuncia-querela presentata dal primo cittadino agnonese che, insieme a una sua collaboratrice, Lidia Di Ciocco, presentò un esposto alla procura di Isernia per far luce sul caso di ritorsione. Secondo Marcovecchio il ricatto sarebbe stato correlato alla gestione del fenomeno migratorio in città, in particolare con l’attivazione dello Sprar e lo smantellamento del Cas esistente. La querela-denuncia, del 19/2/2017 presentata da Lorenzo Marcovecchio e la successiva integrazione del 25/1/2018 hanno dato vita a due distinti procedimenti penali; il primo, per l’ipotesi di reato di diffamazione aggravata dall’aver utilizzato un mezzo di pubblicità, pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia. Il secondo, frutto di uno stralcio del primo, pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, per l’ipotesi di reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, delitto di competenza della Procura distrettuale. Il sindaco, tramite l’avvocato Gianfederico Cecanese, raccolse elementi sulle presunta responsabilità di soggetti di cui erano indicati nomi e cognomi.

In sostanza i comportamenti contestati consistevano nell’introduzione abusiva nei sistemi informatici e telematici delle persone offese e nella diffusione di post diffamatori e minacciosi. Uno in particolare era stato sottoposto all’attenzione degli inquirenti isernini e che era stato diffuso su Facebook poco prima di Natale. Un messaggio proveniente da un profilo rilevatosi falso che parlava di una relazione sentimentale tra Marcovecchio e la sua collaboratrice.

Ora, tuttavia, le accuse nei confronti di Piccolo sono cadute: sia la procura di Isernia per il reato di diffamazione che quella di Campobasso per il reato di accesso informatico abusivo, dopo le indagini della polizia postale, hanno deciso di archiviare tutto, non rinvenendo, con ogni evidenza, elementi di natura penale tali da sostenere l’accusa. Domenico Piccolo, assistito dall’avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere, Mauro Foglia, sta valutando le eventuali azioni legali conseguenti.