Ribaltone a Sviluppo Italia, Fabio Sebastiano al posto di Claudio Pian

Nomine sempre più dirompenti quelle effettuate dalla giunta Toma che, dopo aver rinnovato i Cda di Molise Dati e Molise Cultura, è passata a Sviluppo Italia, dove Fabio Sebastiano, ex dirigente del Gruppo Neuromed, sostituirà Claudio Pian. Una nomina che non resterà senza conseguenze. Togliere Pian e sostituirlo proprio con Fabio Sebastiano, un ex collaboratore Neuromed, potrebbe sembrare un dispetto. Anche se sicuramente non sono in discussione le competenze professionali di Sebastiano, fino a poco tempo fa dirigente Neuromed ed ora collaboratore del Gruppo dei Fratelli Valerio di Isernia. Eppure Toma sembrava aver apprezzato l’operato di Pian, non solo per quanto riguarda gli aiuti Covid alle aziende, ma anche per l’operatività dimostrata a supporto delle politiche per il turismo e la cultura. Intanto, la giunta ha rinnovato gli incarichi di vertice degli Iacp di Campobasso e Isernia. Continueranno a occuparsene, da commissari liquidatori, rispettivamente l’ex sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini e l’ex consigliere provinciale di Isernia Mike Matticoli. Quest’ultimo è stato confermato anche nel ruolo di commissario straordinario dell’ente regionale per l’edilizia sociale (Eres). In tutti e tre i casi, la nomina deliberata dall’esecutivo di Palazzo Vitale il 22 giugno scorso avrà durata fino al 31 dicembre prossimo.