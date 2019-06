Ribalta nazionale per Letizia di Iorio, il sindaco di Pizzone “tuttofare”

REDAZIONE

ISERNIA

Lunedì alle 20.25 su Rai3, nuovo appuntamento con il programma “Che ci faccio qui”. Le telecamere della nota trasmissione televisiva saranno a Pizzone, piccolo paese di 300 anime in provincia di Isernia. Il sindaco Letizia Di Iorio ha fatto una scelta controcorrente: prendersi cura degli altri, lottare per il bene comune. La sua è la storia di un «sì» detto quasi per caso, di chi ha abbandonato il sogno di una carriera per lottare per ciò in cui credeva. A Pizzone, però, il Comune lo gestisce da sola, insieme ad un unico vigile tuttofare. Domenico Iannacone l’ha incontrata durante una giornata di lavoro qualunque, tra gli impegni istituzionali e le richieste dei cittadini che vivono a pochi passi dalla sua abitazione. La sua è una vera e propria missione quotidiana, non solo un impegno burocratico.