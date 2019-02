Riattivato il servizio donazioni sangue al Veneziale

ISERNIA

Ancora una volta sono i Volontari della Croce Rossa Italiana in Molise a scrivere una bella pagina, di impegno civile e di amore verso il prossimo, in modo gratuito e positivo in linea con i principi della nostra Associazione è del movimento internazionale della Croce Rossa. La CRI di Isernia da giovedì, 21 febbraio 2019, ha riattivato un importante servizio per il territorio. Il Presidente del Comitato locale di Isernia, Fabio Rea, lo scorso 20 febbraio, ha firmato la convenzione per la donazione sangue con l’Azienda Sanitaria Regionale Molise, riattivando così, grazie anche al supporto del Presidente del Comitato Regionale CRI Molise dott. Giuseppe Alabastro, il servizio donazione sangue presso l’Ospedale F. Veneziale di Isernia. Un ulteriore servizio si aggiunge ai numerosi già riattivati dal nuovo direttivo isernino della CRI che, ha anche potenziato quelli già esistenti e offerti da tutti i Volontari presenti in provincia di Isernia. Il Presidente Rea da poco alla guida del Comitato di Isernia ha già dato un notevole impulso al Volontariato sul territorio del suo Comitato. Presente con il suo personale specializzato in assistenza socio-sanitaria, in quasi tutti i maggiori eventi del suo territorio, ha riattivato la distribuzione dei viveri e generi alimentari dell’AGEA, ha potenziato il parco macchine con l’acquisizione di nuovi mezzi idonei come il 4×4 e altre vetture che gli hanno permesso di assicurare il servizio dialisi durante le ultime emergenze e Isernia in collaborazione con la Asrem, ha dato il supporto operativo alla Sala Operativa Regionale della CRI Molise sempre per i trasporti dializzati nell’ultima emergenza neve. Il trasferimento alla nuova sede di via Giovanni Pascoli in corso di allestimento, assicurerà al territorio una risposta efficace ed efficiente in caso di necessità, con l’attivazione della Sala Operativa Locale e la rete radio per le emergenze già attivata, oltre a garantire con tempestività la formazione continua ai vari livelli e che viene assicurata a tutto il personale in servizio attivo a garanzia di affidabilità e qualità professionale. Grazie a questa nuova grinta positiva i primi Volontari hanno offerto il loro contributo con le prime donazioni sangue. Una risposta importante che vede coinvolti diversi Volontari di Isernia, che in maniera spontanea e a titolo esclusivamente gratuito, hanno donato una quantità del proprio sangue o dei suoi componenti, affinché venga utilizzata per scopi medici al fine di aiutare chi ne ha bisogno. Il Presidente Alabastro esprime il suo plauso ai Volontari che hanno voluto riattivare questo servizio con tanta determinazione perché attraverso il loro gesto d’amore possono contribuire a salvare diverse vite umane.