Riaprono i reparti al Cardarelli e al Caracciolo, Toma: «A breve i miglioramenti sismici»

«Dopo varie riunioni con l’Asrem è più volte emersa – ha detto Donato Toma durante l’incontro con la stampa – la volontà di attivare un pronto intervento per la cittadinanza in caso di attacco cerebrale. Ci siamo confrontati e abbiamo verificato l’entità delle risorse disponibili. Col il direttore Sosto abbiamo calcolato che c’era la necessità di reperire risorse per oltre 1 milione e 200mila euro. E così ci siamo attivati per trovare i fondi (derivanti dal patto per il Molise) e fatto partire la delibera per il servizio di stroke unit e neurologia. In caso di un attacco ischemico avremo la tranquillità di un pronto intervento necessario per stabilizzare il paziente. Sei – ha continuato Toma – i posti per la stroke unit, sei per neurologia e 2 per il day hospital.

Abbiamo diversi progetti da voler svolgere – ha aggiunto Toma – e dobbiamo farci trovare preparati per quando usciremo dal piano di rientro. Ora ci stiamo preparando per operare al meglio in futuro. Neurologia? I macchinari già li stanno acquisendo e assorbiremo personale interno. Si partirà a breve. Io – ha detto Toma – non abdico alla funzione sanitaria che spetta alle regioni e dunque al presidente. E lo farò anche in futuro. Purtroppo la non nomina del Commissario blocca di fatto alcune procedure come quelle legate alle assunzioni. Ci sono diversi interventi da fare e finanziamenti per 105 milioni ma ci vuole la firma del commissario. Per ora – ha ribadito – i soldi per la sanità molisana li ho presi dal patto per il Molise. Vorrei potenziare Venafro. Non è possibile che sia aperta a singhiozzo; e dobbiamo stabilizzare anche le strutture: e questo lo si fa con un intervento comune tra commissario ad acta e presidente della regione.