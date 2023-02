Riaprono i centri per l’Impiego in Molise ma si lavora nella sporcizia

Oggi l’apertura delle porte dopo la proroga del contratto alla società di vigilanza. Nessuna soluzione per la ditta di pulizie e così i dipendenti si muovono tra sacchi dell’immondizia e bagni fatiscenti

Hanno riaperto questa mattina, mercoledì 22 febbraio, i centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli. Lunedì vi abbiamo raccontato della chiusura causata dall’assenza del servizio di vigilanza e da quello per le pulizie. Ieri l’intervento dell’assessore al Lavoro Calenda che ha annunciato la proroga del contratto con la società di vigilanza fino al 31 marzo, in attesa della preparazione della nuova gara per l’affidamento del servizio.

Oggi, dopo due giorni di stop, la riapertura. Ma resta irrisolto il problema relativo alla pulizia dei locali, dopo la scadenza del contratto con la ditta che se ne occupava. Al centro per l’Impiego di Campobasso non si svolgono le pulizie già dalla scorsa settimana, ma la situazione più grave riguarda la struttura di Termoli. Nella quale i dipendenti sono costretti a lavorare nella sporcizia, tra bagni in condizioni fatiscenti e sacchi neri dell’immondizia. A Termoli le pulizie non si svolgono regolarmente dal maggio dello scorso anno, ad eccezione di qualche intervento straordinario e sono presenti vistose infiltrazioni d’acqua dal soffitto.