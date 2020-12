Riaprire al traffico corso e centro Murattiano, parlano i commercianti (VIDEO)

Riaprire al traffico il corso e il centro Murattiano di Campobasso, i commercianti del capoluogo di regione non hanno dubbi: le attività dislocate nel cuore della città riceverebbero solo dei benefici. Da registrare, oltre ai commercianti che hanno sollecitato una riapertura al traffico, anche il silenzio di tanti titolari di attività che invece non hanno voluto rilasciare dichiarazioni perché completamente sfiduciati dalla politica locale. «Sono anni che combattiamo per questa vicenda – dicono i commercianti – il problema delle piccole attività lo conoscono tutti e bene: riaprire al traffico servirebbe, soprattutto oggi, con una pandemia in atto, a portare nuova vitalità…».