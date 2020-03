“Riapriamo l’Ospedale di Larino a spese nostre” Offerta choc del Neuromed

Coronavirus. Con una proposta ufficiale, scritta e firmata dal presidente del Neuromed, Giovanni de Gaetano, l’istituto di Pozzilli si fa avanti per gestire con proprie risorse sanitarie e professionali l’ospedale Vietri di Larino, per contribuire a dare una mano alla Regione in un simile e grave momento di emergenza. L’offerta del Neuromed ha la validità di due mesi, cioè per sessanta giorni, il Vietri di Larino tornerebbe a funzionare con personale e attrezzature dell’istituto, a costo zero per la Regione. L’offerta attualmente è al vaglio di Toma e Florenzano che dovranno dare il loro via libera.