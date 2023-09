“Riapriamo la biblioteca Albino”, oltre 2mila firme in due giorni alla petizione in rete

In questi giorni circola nella rete una petizione per la riapertura della Biblioteca provinciale “P. Albino” di Campobasso, chiusa dal settembre 2016. Come spesso accade in Italia, per colpa della burocrazia questo presidio della conoscenza è stato abbandonato. Per disinteresse e per incuria questo gioiello della cultura, grazie alla legge Delrio è transitato dalla Provincia di Campobasso alla Regione Molise, successivamente al ministero della Cultura ed infine, anziché terminare il suo cammino alla Direzione Generale delle Biblioteche, è finito alla Direzione Generale dei Musei, ed al momento non si riesce a trovare il modo per riaprirla e restituirla ai cittadini ed agli studiosi. Quanto successo alla nostra biblioteca è il perfetto paradigma di quanto può essere perniciosa e bizantina la politica quando è priva di visione e spirito di iniziativa.

Urge una rapida risoluzione, perché tutti sono in grado di capire la fondamentale importanza di una biblioteca per una comunità già abbastanza provata per altre questioni. Basti ricordare il personaggio creato da Umberto Eco, Guglielmo di Baskerville, pronto al sacrificio della propria vita, pur di portare in salvo libri di incomparabile valore spirituale per la storia dell’Umanità. Certamente non pretendiamo che i nostri talentuosi politici si immolino fisicamente, ma che si spendano fino all’ultimo per riattivare un canale fondamentale per la nostra cultura, sì.

Vanno ricordate, infine, le parole che Umberto Eco fa pronunciare a Guglielmo di Baskerville e capiremo veramente cosa è una Biblioteca: “…ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza, in un bastione di fortezza…” Da questa breve citazione traspare tutto il deferente rispetto del frate-investigatore nei confronti dei libri e del loro insostituibile ruolo. I libri vanno amati, rispettati ma soprattutto letti, perché illuminano la mente, anche la più buia.

Maurizio Colitti