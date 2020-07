Riapre l’ufficio postale a Tufara, il sindaco Di Iorio: «Sono soddisfatto»

E’ di ieri pomeriggio la notizia che l’ufficio postale di Tufara da lunedì 06 luglio ritornerà alle aperture quotidiane ritornando ad un’operatività completa.Soddisfazione da parte del Sindaco, Gianni Di Iorio, che ne chiedeva il ripristino in tempi celeri viste le code lunghissime a cui erano costretti i cittadini e i possibili assembramenti che ne conseguivano. Raggiunto telefonicamente il Sindaco manifesta tutta la sua soddisfazione: “Siamo riusciti a risolvere la situazione in tempi brevi e già dal prossimo lunedì avremo un ritorno alla normalità. Sono molto soddisfatto in quanto non era così scontato ed anzi, la società Poste Italiane all’inizio per motivi di carenza di personale valutava un rientro a settembre delle aperture quotidiane. Ringrazio l’azienda per aver trovato una soluzione alla problematica che si sarebbe ulteriormente aggravata nei prossimi mesi con l’arrivo dei numerosi turisti che durante i mesi estivi si riversano a Tufara e utilizzano questo periodo per regolarizzare le proprie posizioni creando ulteriormente code.In particolar modo ringrazio il Responsabile dei rapporti con i Comuni dell’area Centro Sud di Poste, il Dott. Bellissimo, che si è adoperato fattivamente alla soluzione del problema e con pazienza ha ascoltato le mie rimostranze quasi quotidiane. Non da ultimo è con molta soddisfazione la notizia che a metà luglio l’azienda effettuerà un sopralluogo a Tufara per installare a breve un ATM Bancomat. E’ la dimostrazione che Poste italiane continua ad avere rapporti solidi e fiducia nei piccoli comuni italiani e che gli stessi cittadini lo apprezzano continuando a fidelizzarsi con loro con l’apertura di nuovi conti correnti. Non dimentichiamo infatti che è di pochi giorni fa la notizia che noi molisani siamo tra i correntisti più attivi in proporzione con Poste Italiane”.