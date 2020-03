Riapre la postazione 118 di Riccia, un primo segnale di ripresa

Una risposta ai molisani chiara e sincera. Soprattutto diretta a chi, in questi giorni di grande paura e sconforto, vive l’emergenza Coronavirus. Riccia e i riccesi sono fra questi. Domani, lunedì 23 marzo, riaprirà la postazione del 118 che era stata precauzionalmente chiusa in seguito all’allarme che si era venuto a creare recentemente per la positività di un medico al tampone Covid. Un primo segnale che induce tutti ad un cauto ottimismo. Sanificata e riportata operativa come sempre, ora potrà assistere tutti coloro che ne avranno bisogno.