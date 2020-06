Riapre “La Fonte del Benessere resort”. L’attesa è finita

Finalmente l’attesa è finita. La Fonte del benessere resort di Castelpetroso stamane riapre le porte per accogliere e coccolare gli ospiti nel verde naturale delle colline del Matese, in un’atmosfera che cura l’anima, rilassa la mente e ritempra il corpo.



Da oggi rigenerarsi per poi ripartire con slancio e vigore è di nuovo possibile: innumerevoli le proposte Day Spa del Mességué per trascorrere una giornata diversa, rilassante. Una giornata in totale sicurezza e con tutti i comfort a portata di mano.



Riparte il parco piscine con una novità eccezionale, una nuova oasi di benessere: la vasca idrozen. Una vasca con panche e lettini idromassaggio e acqua riscaldata tutto l’anno. Il resto lo farà il panorama mozzafiato. E sarà come immergersi in una fonte di vita e vivere un sogno ai confini della realtà



E, ancora, l’area massaggi esterna. Un’altra straordinaria esclusiva della stagione 2020 per assaporare emozioni che fermano il tempo, in una zona del parco verde rialzata, riservata e panoramica, avvolta da profumi, colori e suoni di una terra incontaminata e fuori dai luoghi comuni.



Ci sono poi le aree relax, il solarium, i corsi di yoga.



Tutto, come sempre, curato nei minimi dettagli, nel rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore, perché la parola d’ordine della nuova stagione è: benessere in sicurezza.



Tra qualche giorno, il 16 giugno, la Fonte riapre anche le porte dell’hotel con un ventaglio di proposte molto vasto, combinazioni e offerte calibrate per le esigenze degli ospiti. Tra le molteplici soluzioni, le esclusive suite con minipiscina e sauna privata.



In ogni singolo ambiente, ma anche all’aperto, sono a disposizione degli ospiti tutti i presidi necessari a rendere il soggiorno esclusivo, indimenticabile e, soprattutto, sicuro.



Nulla è stato lasciato al caso nei percorsi, negli allestimenti, nelle aree del parco verde, in quelle delle piscine o delle zone relax, nella prestigiose camere. Personale altamente qualificato, con l’ausilio dei più moderni mezzi che la tecnologia mette a disposizione, garantiranno benessere e sicurezza.

Riapre “La Fonte del Benessere resort”. L’attesa è finita Indietro 1 di 5 Avanti

Perché il benessere in sicurezza al Mességué è possibile.