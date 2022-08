Riapre la chiesa di Miranda con l’evento ‘Chiese aperte’: sarà presente Domenico Iannaccone

In occasione della riapertura della chiesa madre di Miranda, rimasta chiusa nove mesi per lavori di ristrutturazione interna e di restauro del campanile, la parrocchia, in collaborazione con i giovani dell’associazione “Miror” e con l’amministrazione comunale, ha organizzato un evento culturale intitolato “Chiese Aperte” che si svolgerà mercoledì 24 agosto, alle ore 21,00 sul sagrato della chiesa a Miranda a cui parteciperanno alcune personalità che illustreranno i lavori svolti, le caratteristiche storiche e architettoniche della nostra e le altre bellezze del comune molisano.

Interverranno alla tavola rotonda il giornalista Rai Domenico Iannacone, l’architetto Franco Valente, l’architetto incaricato dei lavori Paolo Del Vecchio, l’economo diocesano Don Girolamo Dello Iacono, il sindaco di Miranda Marco Ferrante e il parroco Don Francesco Bovino.

Sarà certamente una serata indimenticabile utile a riscoprire l’anima di uno dei paesi più pittoreschi del Molise. La chiesa di Miranda, infatti, vanta di essere opera di Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, con il sostegno dei duchi Caracciolo di Miranda.