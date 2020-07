Riapre il Parco di via XXIV maggio grazie a tre aziende del capoluogo

Punto Immagine, Mazzamaurielle e Agripet hanno dato nuova vita ad uno spazio abbandonato

Il Parco di via XXIV maggio a Campobasso ha finalmente riparto i battenti dopo un lungo periodo di chiusura e abbandono. La riapertura è stata possibile grazie alla pop-up experience, realizzata per la prima volta a Campobasso. Merito di Punto Immagine Sas di Eliso Sipari che ha realizzato nel capoluogo di regione la prima pop-up experience: uno spazio abbandonato che rivive grazie ad aziende di diversa natura che si trasferiscono momentaneamente in quel luogo.

Il progetto parte con la ristorazione, i giovani ed il campus per bambini. Insieme alla Punto Immagine di Eliseo Sipari sono coinvolti nel progetto Domenico Colella e Enzo Manocchio con la bruschetteria Mazzamaurielle e Massimo Maio – Agripet con il dog park. Da questa finestra sul parco ci saranno spazi temporanei per fare vivere la moda, la cucina, lo sport ed il commercio. Fino a Natale con l’evento finale.

Il parco di via XXIV Maggio ha riparto ufficialmente il 16 luglio scorso. Ed è stato subito un successo di pubblico e di critica. Perché la nuova realtà è stata molto apprezzata dalla cittadinanza che in tal modo ha potuto riappropriarsi di uno spazio abbandonato sino a poco tempo fa.

Tre aziende importanti che hanno restituito uno spazio fondamentale a Campobasso arricchendolo con diverse attrattive: ci sarà, come detto, un’area dedicata agli amici a quattro zampe con una ragazza che farà da dog sitter e da educatrice cinofila, un punto ristoro con la bruschetteria e il bar, e ovviamente lo spazio per i bambini.

La formula vincete è stata senza dubbio la collaborazione e a trarne beneficio sarà certamente l’intera comunità.