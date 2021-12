Riapre il museo multimediale dell’Isis Majorana-Fascitelli

Dopo una lunga pausa, necessaria per le misure di contrasto alla pandemia, riaprirà fra pochi giorni il Museo multimediale «La grande storia di Isernia», realizzato dall’ISIS Majorana-Fascitelli e allestito al piano terra dell’edificio del Liceo Classico isernino.I visitatori potranno avere accesso al Museo dal giorno 29 dicembre (ore 17-20), ripercorrendo, attraverso le tre sale tematiche, gli avvenimenti di cui il capoluogo pentro è stato protagonista.Le installazioni multimediali consentiranno di viaggiare indietro nel tempo alla scoperta dell’habitat preistorico di Isernia (La Pineta), ricreato con la realtà virtuale, e dell’abitato di epoca romana dell’antica Aesernia, ricostruito in 3D.Sarà inoltre possibile assistere al dialogo immaginario fra Papa Celestino V e Andrea d’Isernia, le due più grandi personalità della nostra città, e osservare infine, grazie alle immagini dell’archivio del fotografo Luciano Cristicini, come essa sia cambiata nell’ultimo secolo.I visitatori potranno avvalersi di guide d’eccezione: gli studenti del Liceo, che li accompagneranno all’interno delle sale multimediali e illustreranno gli aspetti storico-artistici della complessa e articolata storia isernina.La riapertura del Museo vuole essere un segnale di speranza, la speranza che quanto prima possa realizzarsi un rapido ritorno alla socialità, senza limitazioni, senza vincoli, senza paura.L’ISIS Majorana Fascitelli in questi mesi ha cercato di mantenere vivo il dialogo con il territorio, e la riapertura vuole essere l’occasione per recuperare il tempo perduto, rendendo contemporaneamente omaggio alla nostra terra, al nostro passato, alle nostre tradizioni.A causa del persistere della situazione pandemica, per l’accesso al museo è necessario effettuare una prenotazione tramite il sito web del Majorana Fascitelli, https://www.isismajoranafascitelli.edu.it/web/, ed esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19.