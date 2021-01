Riapre il Museo dei Misteri con ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria

Dopo il secondo stop forzato, riapre il Museo dei Misteri che per il periodo emergenziale sarà con ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria. Con il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021, riaprono i Musei nelle Regioni a zona gialla dove rientra anche il Molise, pertanto il Museo dei Misteri di Campobasso da lunedì 18 gennaio 2021, riaprirà al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Tutto dovrà avvenire in modalità di sicurezza, come la scorsa estate, sarà obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito www.misterietradizioni.com (nella sezione Museo) compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com , il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione. L’accesso al Museo sarà contingentato (max 5 persone), i visitatori dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza