Riapre il cimitero di Petacciato semidistrutto dopo la bomba d’acqua (FOTO)

Era stato proprio il cimitero di Petacciato a subire i danni peggiori a seguito della bomba d’acqua che aveva colpito lo scorso 18 luglio il paese. In 75 minuti venne giù la stessa pioggia dei primi tre mesi del 2021 creando fortissimi disagi soprattutto nel cimitero con il fango entrato fin dentro le cappelle e le tombe spostate dalla furia dell’acqua. Immediatamente sono partiti i lavori di messa in sicurezza del cimitero e domani (24 luglio 2021), così come confermato dallo stesso primo cittadino di Petacciato, Roberto Di Pardo, si riaprirà al pubblico. “Si raccomanda comunque attenzione -ha commentato il sindaco- e si prega di non varcare gli spazi delimitati dal nastro bianco e rosso in quanto ancora potenzialmente pericolosi e scivolosi”.

