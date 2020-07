Riapre il castello di Civitacampomarano

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, successivamente confermate dal D.P.C.M. 14 luglio 2020, proseguono le riaperture dei musei e dei luoghi della cultura statali in consegna alla Direzione regionale Musei Molise, grazie all’impegno del Direttore della Direzione regionale Arch. Maria Giulia Picchione, del Direttore del Castello Dott.ssa Irene Spada, e di tutto il personale. Domenica 26 luglio riaprirà al pubblico il Castello di Civitacampomarano (domenica 10.00-13.00 e 17.00-20.00). La riapertura al pubblico del Castello di Civitacampomarano sarà garantita grazie al rinnovo dell’Accordo di valorizzazione tra la Direzione regionale Musei Molise e il Comune di Civitacampomarano. Per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori in ordine all’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, la ripartenza sperimentale delle nuove attività museali vedrà una relazione nuova tra musei e visitatori. Le nuove modalità di visita sono state adottate d’intesa con il Medico competente, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ingresso contingentato dei visitatori con obbligo di mascherine, misurazione della temperatura all’ingresso, igienizzazione a disposizione, percorso museale a senso unico. Orari e modalità di apertura dei singoli luoghi della cultura sono consultabili sui siti istituzionali: http://www.beniculturali.it – www.musei.molise.beniculturali.it.