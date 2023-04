Riapre il 1° Maggio la scalinata che congiunge Borgo vecchio e viale dei Trabucchi

Su iniziativa del consigliere comunale Vincenzo Aufiero l’amministrazione comunale ha deciso di riaprire la scalinata che dal borgo vecchio consente di raggiungere il viale dei trabucchi.

In questi giorni sono in corso le ultime opere di restyling per permettere a turisti e residenti di usufruire di un passaggio che in brevi istanti unisce due delle zone più belle della città.

Per tutelare al meglio i fruitori e la stessa scalinata, sono state installate le telecamere di videosorveglianza esterne ed interne al passaggio.

La scalinata sarà aperta al pubblico in determinati orari ancora da concordare.

In pochi istanti coloro che si troveranno al borgo vecchio potranno raggiungere il viale a piè di castello, che costeggia il primo tratto della spiaggia di Sant’Antonio, e che consente di arrivare al porto.

Dalle ore 8 fino alla sera, poi la scalinata sarà chiusa per riaprire il mattino seguente.

La prima apertura è prevista per la giornata del primo maggio.