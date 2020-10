Riapre al cimitero di Termoli l’ufficio dedicato ai servizi cimiteriali

Dopo molti anni riaprirà presso il cimitero comunale un ufficio dedicato ai servizi cimiteriali. Pertanto, dal 2 novembre 2020, in occasione del giorno della “commemorazione dei defunti” il disbrigo delle pratiche cimiteriali potrà avvenire direttamente al cimitero ove due dipendenti comunali saranno a disposizione di cittadini ed operatori funerari. Il tutto è ritenuto importante per facilitare ed ottimizzare l’interazione tra uffici e cittadini soprattutto in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.