Riapre a Vallecupa la ristrutturata Chiesa di S. Maria Regina degli Angeli

“L’evento Domenica delle Palme, h 11,00, e tutti i fedeli sono attesi a partecipare”, afferma il soddisfattissimo Parroco Don Francesco Ferro

Evento assolutamente importante per Vallecupa, una delle tre frazioni di Venafro (le altre due sono Ceppagna e Le Noci). A parlarne, manifestando la personale soddisfazione per quanto concretizzato all’unisono coi fedeli del posto grazie all’impegno profuso nel corso degli anni, è il Parroco delle stesse frazioni venafrane, Don Francesco Ferro: “Domenica 10 aprile alle ore 11,00 -afferma il giovane sacerdote- finalmente riapre la Chiesa di Vallecupa dedicata a Santa Maria Regina degli Angeli. Anni di impegni e di lavori e finalmente siamo all’inaugurazione del rinnovato luogo di preghiera. Certamente sarà presente l’intera comunità di Vallecupa, che tanto aspettava la riapertura della chiesa”. Don Ferro entra quindi nel merito dell’intervento : “Fin dal 2011 firmai documenti con l’allora Vescovo Visco per la ristrutturazione del tetto della chiesa ed il restauro dell’interno e dei locali attigui. Finalmente siamo all’inaugurazione al termine di lavori eseguiti coi fondi dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica”. Cosa in particolare è stato restaurato e rinnovato? “Innanzitutto sono stati restaurati i 12 banchi antichi offerti dall’intera popolazione di Vallecupa e realizzato un nuovo impianto audio sia interno che all’esterno dell’edificio. Allestita anche una sala per catechismo e riunioni, l’appartamento del parroco con ufficio e archivio parrocchiale, ma soprattutto -tiene a sottolineare Don Francesco Ferro, appassionatissimo cultore di campane e del loro suono- è stato installato il Concerto di Cinque Campane, concretizzato grazie alla donazione di due nuovi sacri bronzi, cioè le campane, realizzati nel 2014 in sostituzione di altri due più piccoli che rischiavano di compromettere la stabilità del campanile”. Vallecupa quindi si appresta a vivere una Domenica delle Palme assolutamente eccellente e da ricordare grazie a riapertura ed inaugurazione della rinnovata Chiesa di Santa Maria Regina degli Angeli, che d’ora innanzi tornerà ad accogliere la collettività del posto.

Tonino Atella