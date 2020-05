Riapre a Campobasso il Museo dei Misteri

Per il periodo emergenziale l’ingresso sarà contingentato e solo su prenotazione

Il Museo dei Misteri dopo uno stop forzato, come tutti i Musei italiani causa Covid-19, da lunedì 25 maggio riaprirà al pubblico, con le seguenti modalità e linee di sicurezza che resteranno valide per tutto il periodo emergenziale. I visitatori potranno accedere dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, (escluso sabato e festivi), solo su prenotazione tramite e-mail info@misterietradizioni.com o andare sul sito ufficiale www.misterietradizioni.com (dove c’è il modulo per la richiesta), il Museo confermerà, con lo stesso mezzo, la prenotazione. Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, l’accesso sarà contingentato ( max tre persone), e i visitatori dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.