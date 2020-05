Riaperture, partito il conto alla rovescia. Il parere dei commercianti

Manca davvero poco alla riapertura del 18 maggio e i commercianti si apprestano a sistemare in tutta sicurezza i locali. Qualcuno lamenta una mancata regolamentazione più precisa da parte delle istituzioni. Gel disinfettanti per mani all’ingresso e massima attenzione alla sicurezza del cliente e dei dipendenti stessi. Siamo andati in un negozio di abbigliamento del centro di Termoli per capire l’animo dei commercianti.

