Riapertura della biglietteria di Isernia: il consiglio regionale ha detto no

Aida Romagnuolo unica della maggioranza a votare a favore

Biglietteria ferroviaria di Isernia, bocciata in consiglio regionale la richiesta di riapertura della biglietteria. La presentazione della richiesta ha fatto registrare i voti a favore, e cioè per la riapertura, dei consiglieri regionali, Aida Romagnuolo (unica della maggioranza), Micaela Fanelli, Andrea Greco, Vittorio Nola, Patrizia Manzo e Fabio De Chirico (Primiani e Fontana del M5S sono risultati assenti insieme a Calenda, Iorio, Scarabeo e Facciolla). La richiesta, come anticipato, è stata bocciata. «Il Molise è sempre più abbandonato e senza servizi – ha detto Aida Romagnuolo – e tutti tacciono».