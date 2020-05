Riapertura aziende, scarica l’autocertificazione in pdf da inviare in Regione

L’ordinanza è stata firmata dal Presidente Toma nella tarda serata di ieri, 17 maggio, e comporta di fatto l’obbligo per tutte le attività che riapriranno nella giornata di oggi, 18 maggio, a inviare in Regione una autocertificazione per rendere noto il rispetto della normativa sul distanziamento e su tutte le prescrizioni adottate per la riapertura in sicurezza. La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo Pec regionemolise@cert.regione.molise.it.

SCARICA QUI AUTOCERTIFICAZIONE-GENERICA (1)

QUI IL TESTO DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE TOMA. DI SEGUITO IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE.