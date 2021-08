Riaperta la Bifernina. Incendio sotto controllo

Ore 17:40: strada riaperta e traffico regolare. E’ questo l’oggetto dell’ultimo aggiornamento diramato dall’Anas relativamente al blocco della circolazione delle auto dalle 15,00 di oggi pomeriggio (Ferragosto) che si era reso necessario sulla Statale Bifernina al Km 65 in prossimità del Ponte dello Sceriffo in territorio di Larino per un vasto incendio che aveva interessato un tratto a ridosso della carreggiata. Per le operazioni di spegnimento si sono adoperati i Vigili del fuoco ai quali hanno dato ausilio tecnici dell’Anas. Sconosciute per il momento le cause dell’incendio su cui comunque si sta indagando.