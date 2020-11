Riaperta ieri la sezione infettivi alla Rsa dell’ospedale di Venafro

L’affollamento di ricoveri al reparto infettivi di Campobasso, con ripercussioni sulle cosiddette Aree Grige del Veneziale e del San Timoteo, che non riescono a trasferite i pazienti al Cardarelli, ha indotto l’Asrem a riaprire la Rsa di Venafro, lì dove furono ricoverati i “nonnini” della casa di riposo di Agnone. Ma questa volta al Santissimo Rosario arriveranno i cosiddetti “paucisintomatici” da tutta la regione. Ovvero i pazienti che hanno bisogno di un ricovero a bassa intensità, dando così una mano ad alleggerire la situazione del Cardarelli. Già ieri pomeriggio è arrivata la prima paziente e in mattinata stanno arrivando altre persone non in gravi condizioni. Insomma, una valvola di sfogo per i Pronto Soccorso di Isernia e Venafro, ma anche per gli Infettivi del Cardarelli. L’assistenza ai ricoverati è garantita dal personale infermieristico che già lavorò nella prima ondata.