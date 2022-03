Rianimazione San Timoteo, Germele sostituito dall’incarico di responsabile facente funzione

Il medico finito al centro delle cronache era già stato sospeso in via cautelare il mese scorso. Stop anche a tre operatori sanitari no-vax

Sull’albo pretorio dell’Asrem il documento di nuova nomina è coperto da privacy ma risale al 23 marzo. Giuseppe Germele non è più responsabile del reparto di Anestesia e Rianimazione del San Timoteo di Termoli.

Il provvedimento è stato firmato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e chiude una vicenda che ha portato più volte Germele agli onori della cronaca, tanto che un mese fa era stato interessato da un provvedimento di “sospensione cautelare” dal servizio per una settimana.

Sarà sostituito dalla dottoressa Giovanna Giuliano, che già prestava il suo operato proprio presso il San Timoteo di Termoli.

Non si tratta degli unici provvedimenti attuati dall’Asrem perché altri tre operatori sanitari sono stati sottoposti alla sospensione dal lavoro senza retribuzione in quanto non vaccinati. Nonostante sia per finire lo stato di emergenza, infatti, il Governo ha ritenuto di mantenere l’obbligo della vaccinazione anti-Covid per i dipendenti delle professioni sanitarie.

Di qui il provvedimento di sospensione, coperto da privacy come in casi del genere, per i tre che non hanno voluto assolvere all’obbligo. Contemporaneamente a questi provvedimenti, però, dovrebbero arrivare anche nuovi rinforzi perché vanno avanti le procedure, che vedono la nomina delle commissioni, per l’assunzione di 45 infermieri e 5 operatori socio sanitari.