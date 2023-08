Rianimazione e Medicina del San Timoteo infettati dal ‘superbatterio’ Clostridium difficile

Una epidemia si sarebbe propagata nei due reparti dell’ospedale di Termoli. Isolati alcuni pazienti, si dovrà procedere alla disinfezione degli ambienti

Ancora ‘grane’ per l’ospedale San Timoteo di Termoli che sarebbe alle prese, negli ultimi giorni, con una epidemia di ‘Cloristium difficile’ che ha infettato i reparti prima di Medicina e poi di Rianimazione.

Si tratta di un batterio Gram-positivo, anaerobio, presente fisiologicamente nella flora batterica della vagina e dell’intestino ed è considerato come uno dei principali patogeni nosocomiali associati all’esposizione ad antibiotici.

E’ infatti una delle infezioni più temute all’interno degli ospedali, a causa dell’elevata resistenza agli antibiotici che porta il problema a ripresentarsi di frequente nei pazienti già colpiti. La trasmissione della malattia avviene tipicamente per via oro-fecale, portandosi alla bocca le mani contaminate dalle spore del Clostridium difficile, che possono aver infestato varie superfici come comodini, rubinetti, scarichi dei bagni non adeguatamente puliti. Stando alla letteratura scientifica negli ultimi anni si è registrato non solo un aumento dei casi ma anche della gravità di queste infezioni e della mortalità associata, soprattutto nei pazienti anziani, con un conseguente aumento della durata della degenza ospedaliera e dei costi di assistenza sanitaria diretta e indiretta. Attualmente alcuni pazienti sono stati isolati e presto si procederà ad una disinfezione ambientale nei reparti in questione contaminati.