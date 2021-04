Riabilitazione post Covid al Vietri, si lavora per l’attivazione di 25 posti letto

Saranno attivati nei prossimi giorni i 25 posti letto di riabilitazione post Covid presso il Vietri di Larino che erano stati al centro della trattativa nei mesi scorsi tra l’ex commissario ad acta Angelo Giustini e l’Asrem. Il provvedimento era stato firmato da Giustini qualche giorno prima delle sue dimissioni per posti letto che saranno attivati in un’area specifica della Casa della Salute e saranno utilizzati per i pazienti che dovranno fare una sorta di riabilitazione dopo essersi negativizzati ed aver, quindi, superato la malattia. Dodici infermieri e 6 operatori socio-sanitari opereranno all’interno della struttura. Al momento non è ancora chiaro il giorno dell’apertura del reparto per il quale l’Asrem sta portando avanti tutte le procedure propedeutiche alla sua attivazione che dovrebbe avvenire a stretto giro. (Mic. Bev.)