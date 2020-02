RFI, i 5 Stelle di Termoli alla maggioranza: «Non si possono tenere due piedi in una scarpa»

Arriva la nota del Movimento 5 Stelle di Termoli sulla questione RFI dopo l’ultimo consiglio comunale di giovedì scorso.

«Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai! Così scriveva Luigi Pirandello A buon intenditore poche parole. Consiglieri di maggioranza, la nostra libertà di pensiero, nasce dalla nostra indipendenza morale ed economica che ci rende “non ricattabili” e “non condizionabili”. Chi sbaglia, paga. Un buon educatore, non commette gli stessi errori di coloro a cui muove il rimprovero. Sulla questione RFI, se la maggioranza conferma il contenuto del nostro comunicato, ne siamo contenti. Dovrebbe però, per coerenza e trasparenza, concretizzare in un atto formale quanto sostiene. Chiediamo ai cittadini se era chiara anche a loro, sino ad ora, la situazione inerente la stazione di Termoli. Aggiungiamo infine, colleghi di maggioranza, che prendere una posizione, significa dire ai cittadini e mettere nero su bianco, assumendosi l’impegno, che la stazione deve rimanere in centro, fatto che non si evince dal Protocollo di Intesa da voi votato e approvato nel Consiglio del 30.12.2019. Al contrario, quel Protocollo, è foriero di incertezza e confusione, in quanto richiama il parere della Regione Molise, che a sua volta, sia nella risposta all’interrogazione a firma dei nostri portavoce regionali che nella delibera n.461 del 25.11.2019 della Giunta Regionale, si è espressa sulla delocalizzazione della stazione di Termoli, fuori dal centro abitato. Delle due, una. Non si possono tenere due piedi in una scarpa. I cittadini sono intelligenti e lungimiranti. Hanno la capacità per discernere. Noi oggi ci siamo, domani chissà. Ognuno risponderà alla propria coscienza. Intanto, ecco cosa deliberavate nel 2014.

Verba volant, scripta manent».