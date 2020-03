Revocato lo sciopero proclamato per il 9 marzo

REDAZIONE

Si informa che l’Associazione Sindacato Operai Autorganizzati SOA ha comunicato la revoca dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private della regione Molise proclamato per il 9 marzo 2020, in adesione all’invito della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali rivolto al predetto Sindacato nonché a tutte le Organizzazioni Sindacali e Associazioni professionali affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020.