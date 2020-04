Revocati i consiglieri surrogati, Romagnuolo e Nola nell’ufficio di presidenza: la diretta del Consiglio

Ore 14. Subito dopo la sospensione ed appena dopo ora di pranzo, il consiglio regionale ha eletto nell’ufficio di presidenza i consiglieri regionali Aida Romagnuolo (Prima il Molise) e Vittorio Nola (M5S). La prima ha ottenuto 12 voti, mentre il secondo 6.

Ore 12.50. I consiglieri Iorio, Fanelli e Greco chiedono il rinvio della seduta per illegittimità procedurali. L’Aula respinge con 12 voti contrari e 8 favorevoli. Si procede con l’ordine del giorno.

Nel maxiemendamento c’è l’abrogazione dell’istituto della surroga: definitivamente fuori 4 consiglieri (L’ARTICOLO QUI)

Ore 12. Il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone ha revocato formalmente i consiglieri surrogati Tedeschi, Scarabeo, Matteo e Nico Romagnuolo.

Ore 11.30. Consiglio sospeso.

Ore 11.20: Primiani: “Incompetenti senza rispetto delle istituzioni. I molisani stanno morendo, di fame e negli ospedali, e voi pensate a giochetti di bassa lega, vergognatevi”.

Ore 11. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Greco ha annunciato che il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà l’abolizione dell’istituto della surroga.

Ore 10.50. Anche i consiglieri Fanelli e Greco hanno chiesto una pregiudiziale sullo svolgimento della seduta.

ORE 10.20. Il presidente del Consiglio Micone comunica che con decreto il presidente Toma ha nominato in data 20 aprile un nuovo assessore. Si tratta di Maurizio Tiberio. Ed evidentemente l’operazione è stata effettuata per rendere valida la seduta del consiglio regionale. Secondo Michele Iorio questo non basta perché servirebbero almeno 3 componenti. Lo stesso ex governatore ha posto una pregiudiziale sullo svolgimento della seduta. Anche il consigliere Fanelli ha chiesto la verifica della possibilità di svolgimento della seduta.

Ore. 10. E’ partita questa mattina la lunga maratona per l’approvazione del Bilancio regionale che dovrebbe concludersi mercoledì.

Questi i punti all’ordine del consiglio regionale di oggi, lunedì 20 aprile:

N. 1 (Rg. n. 746) Revoca della supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere regionale ai Sigg. Massimiliano Scarabeo, Paola Matteo, Nicola E. Romagnuolo e Antonio Tedeschi, ai sensi dell’art.15 della Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20.

N. 2 (Rg. n. 747) Elezione dei due Segretari del Consiglio regionale

N. 3 (Rg. n. 699) [DGR 35/2020] Documenti di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2020-2022 Relatori: DI LUCENTE

N. 4 (Rg. n. 730) [DUP n. 7/2020] Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2020-2022 [DELIBERE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 7/2020 E N. 10/2020]

N. 5 (Rg. n. 720) Proposta di legge n° 119, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “”Legge di stabilità regionale 2020″”.

N. 6 (Rg. n. 722) Proposta di legge n° 120, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “”Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”.