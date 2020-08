Revoca di Marone, ancora bagarre in Aula: volano gli stracci tra Romagnuolo e Toma

Già il clima si era incandescente durante la discussione sui fondi per la non autosufficienza, ma è diventato rovente quando si è passati ad esaminare la mozione presentata dalla consigliera Romagnuolo, e firmata anche dalla collega Calenda, in merito all’iscrizione della stessa sul tema della rimozione dell’assessore esterno.

Per quanto riguarda i fondi per la non autosufficienza, le minoranze avevano sollevato il problema della mancanza di fondi. Ma il presidente ha comunicato che i fondi ci sono, seppur iscritti in un altro capito di bilancio. Chiuso questo capito si è passati alla discussione per l’iscrizione della mozione di Aida Romagnuolo in merito alla sostituzione dell’assessore esterno, Marone, facendo seguito ad un documento firmato all’unanimità dalla maggioranza.

Il primo a prendere la parola è stato Andrea Greco che questa volta non ha usato toni forti, ma utilizzato l’arma dell’ironia per chiedere alla maggioranza di affrontare il discorso “perché – ha detto in Aula – il Molise è fermo, i giovani scappano, e voi tenete l’attività amministrativa ferma per occuparvi di poltrone. Considero un abominio – ha detto ancora Greco – che un partito nazionale venga qui, attraverso il suo frontman, per imporre un assessore. Nulla di personale contro l’assessore Marone – ha dichiarato Greco con una punta di sarcasmo – visto che sappiamo che si è anche speso per il Movimento 5 Stelle ed ha stima nei miei confronti, quindi non ho nulla contro di lui”.

Ha preso poi la parola la consigliera Romagnuolo che ha dato il via al match con il governatore e con la sua maggioranza: “Il 26 giugno a Campodipietra – ha detto – è stato redatto e firmato un documento dagli 11 consiglieri di maggioranza con cui si chiedeva la destituzione dell’assessore esterno e la sostituzione con un consigliere eletto, al fine di ridurre i costi della politica, ci sarebbe, infatti, un risparmio di 150mila euro. E ciò in linea con quanto fatto attraverso l’abolizione dell’istituto della surroga. Questo impegno, votato all’unanimità, è stato disatteso dal presidente Toma e anche da alcuni consiglieri ai quali ho chiesto di firmare la mia mozione. Nessuno lo ha fatto, ad eccezione della collega Calenda. Quindi ieri hanno firmato un documento e oggi si rifiutato di appoggiare la mia mozione: in questo modo non c’è credibilità e coerenza”.

La consigliera Calenda ha spiegato le ragioni del suo appoggio alla mozione della Romagnuolo motivandola con “ragioni di onestà per quanto successo con la Lega. Sono venuti – ha detto in Aula la Celanda – anche nel mio ufficio di Isernia a prendermi in giro, caro assessore Marone”.

L’assessore Pallante ha preso le difese della maggioranza ricordando come “fosse stato stabilito che bisognava seguire l’iter istituzionale (capigruppo, commissioni) e non presentare mozioni senza coinvolgere la maggioranza. E che questi non sono argomenti d’Aula, ma interessano i gruppi politici”.

L’ex presidente Iorio ha rincarato la dose rimarcando come “si fa parte di una maggioranza se si può gestire una delega e che essa si forma secondo i posti disponibili”.

Il finale è stato un duro scontro tra Toma e la Romagnuolo. Il governatore ha citato Leonardo Sciascia e “Il giorno della civetta”, ricordando come Sciascia dividesse gli uomini in cinque categorie: “La politica – ha detto il presidente – la fanno gli uomini guardandosi negli occhi e non i quaquaraquà. Il documento – ha chiosato – aveva l’allegato A e quello B e il secondo non aveva l’unanimità. E mi fermo qui”. Lapidaria la controreplica della consigliera Romagnuolo: Io sto leggendo un libro che si intitola I molisani non hanno l’anello al naso”.

La mozione non ha avuto i numeri per l’iscrizione e dunque non sarà discussa. Restano, evidentemente, dei problemi irrisolti nella maggioranza di centrodestra. redpol